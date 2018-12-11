Компания Мусор ру
Окажем услугу в комплексе:
машины, контейнеры, грузчики.
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
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ВЫВОЗ и УТИЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНТАЖ и ВЫВОЗ
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА КВАРТИР
1-комнатные
9 000 р.
2-х комнатные
11 000 р.
3-х комнатные
13 000 р.
более 3-х комнат
16 000 р.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
ОПЛАТА КАРТОЙ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА ВЫВОЗ
наш телефон +7 (495) 223-09-08
работаем с 9-00 до 21-00
ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ
Аркадий, Малахитовая ул.
После небольшого ремонта осталось очень много мелкого мусора. Решил не мучатся и не тратить свое время, позвонил и договорился о его вывозе в компании занимающейся этими проблемами. Ребята меня порадовали, не только собрали в мешки абсолютно весь мелкий мусор после ремонта, но и разобрали и унесли ненужную старую мебель.
Мария
Приехали очень быстро после оформления заказа. Очень вежливые грузчики, увезли диван быстро и аккуратно. Стоимость, которую мне озвучили при оформлении заказа и фактическая сошлись, так что мы довольны.
Александр, ул.Ангарская 20, sawka911@gmail.com
Заказывал вывоз строймусора. Быстро приехали и вывезли. Я остался доволен работой. Цена приятная, сотрудники адекватные. Советую обращаться в эту компанию.
Наталья ул.Орджоникидзе, 8
Спасибо, что делаете этот мир чище и красивей! Вы достойны наивысших похвал! С вами было легко работать, и, конечно же, получился потрясающий результат! Спасибо! Рекомендую всем, (а особенно тем, кто затеял ремонт).
Костя Москва, пр. Буденного, 47А
Эта компания помогла мне быстро навести порядок на съемной квартире. Они сами собрали весь мусор, мне не пришлось и руки вымазывать. Работают быстро. И цену хорошую сделали. Рекомендую!
Виктория, Москва, Ул. Красноказарменная, 2
Мне нужно было вывезти много хлама из квартиры в связи с её продажей и переездом. В этой компании мне помогли не только вынести и увезти, но и собрать его в квартире. Хочу поблагодарить грузчиков за аккуратность и отзывчивость, и оставить свою наивысшую оценку компании.
Иван, Москва, ул.Боровая, 8
У меня нет ни замечаний, ни хвалебных од. Обычная транспортная компания, обычные грузчики. Приехали, забрали, увезли. Собственно, за что и получили оплату. Цена у них невысокая, поэтому и заказываю у них.
Кирилл, ул. Зоологическая, 11С1
Я заказывал грузчиков для выноса и вывоза старых шкафов в компании Мусор ру. Остался весьма доволен их услугами. Приезжают и работают действительно быстро и аккуратно. Приятная цена, хорошие люди. Советую!
Елена, ул. Расковой, 22А
Обращалась в эту компанию для вывоза антисанитарной квартиры после бабушки. Работа, как понимаете, не из приятных. Но работники компании без особого труда и без излишних комментариев очистили и продезинфицировали все комнаты и подготовили квартиру к ремонту. Спасибо. Всем советую!
Сергей, Бутово
Заказывал в компании контейнер 8 куб с погрузкой для вывоза мусора после ремонта гаража. Контейнер привезли и поставили в удобном всем месте, быстро загрузили и увезли. Мне очень понравилась оперативность работы бригады. Они не создавали препятствий для проезда машин и прохода людей, сработали очень быстро, за один раз увели весь мусор. Спасибо. Рекомендую.
Владимир, Кожуховская
Я заказывал в компании услугу вывоза и утилизации старых тренажеров. Их в нашем зале было немало, и нужно было срочно все вывезти, так как должны были приехать новые. Тренажеры много весят, поэтому нужна была техника с соответствующей грузоподъемностью и аккуратные грузчики, чтобы не поцарапать пол и не повредить ремонт помещения. Эта компания ответственно подошла к моему заказу. Выполнили на высшем уровне. Рекомендую.
Зинаида Ивановна ул. Декабристов 10 к 1
Я заказывала вывоз мусора в этой компании по телефону. Очень понравился их менеджер – ответил на все вопросы, без спеха всё объяснил, посчитал стоимость работ, пообещал скидку для пенсионеров. Грузчики не такие обходительные, но свою работу выполнили хорошо. Не понравилось только что они диван разрезали, чтоб е сносить по лестнице, а спустить на лифте. Это шумно, пыльно, и занимает время. Хоть они и убрали после себя, но остался какой-то неприятный осадок. В остальном претензий нет. И цена у них хорошая.
Юлия Игоревна, Павелецкая
Мне нужно было выбросить диван с креслами. Обратилась для этого в службу Мусор ру. Они мне сразу посчитали стоимость работы и оформили заявку. Грузчики приехали вовремя, еще и позвонили предварительно. Они очень быстро разобрали мебель, и даже смогли её спустить на лифте. Они буквально за полчаса всё вынесли и увезли на свалку. Я очень довольна их работой, поэтому хочу оставить свой положительный отзыв, для того, что бы он помог другим людям в выборе компании.
Егор
Обращался в эту компанию для вывоза старых окон. Грузчики приехали через день, как и договаривались. По времени – немного позже заявленного. Они аккуратно вынесли и увезли окна, ничего не разбили и не намусорили. По работе – претензий нет. Еще бы цену немного снизить, и всё вообще было бы отлично.
Иван Егорович, Новокосино
Компания «Мусор-ру» - находка для людей моего возраста. Обращался к ним уже неоднократно, они помогли и мне всю старую мебель поменять, и сыну после ремонта весь мусор вывезли, и соседям нашим пианино вручную с 4-го этажа спускали. Работники у них отзывчивые и порядочные, а цены низкие, еще и скидки предлагают. Поэтому советую всем обращаться именно к ним.
Ксения
В целом работой грузчиков довольна, и цена нормальная. Но мне не понравилось, что они не позвонили за какое-то время перед приездом, не предупредили, что уже в пути, как обычно это делают другие компании.
Карина, Москва
Я меняла в квартире окна, но работники компании, устанавливающей новые стеклопакеты, не захотели забирать старые. Компания «Мусор-сервис» помогла быстро и недорого избавиться от них. Они приняли заявку по телефону, приехали быстро, точно в оговоренное время, аккуратно всё вынести и увезли. Рекомендую!
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