Москва, 1-й Иртышский проезд д. 4 стр 3
с 9-00 до 21-00
7 (495) 223-09-08
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Компания Мусор ру
Окажем услугу в комплексе:
машины, контейнеры, грузчики.

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

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ВЫВОЗ и УТИЛИЗАЦИЯ

СТАРАЯ СТЕНКА

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СТАРЫЙ ДИВАН

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СТАРАЯ КРОВАТЬ

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СТАРЫЙ ШКАФ

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СТАРАЯ МЕБЕЛЬ

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ДЕМОНТАЖ и ВЫВОЗ

ПЛИТКА

snaytie plitki2 150x150 - Вывоз мусора от Мусор ру

200 р.

за 1 кв м

ВАННА

vanna vynos 150x150 - Вывоз мусора от Мусор ру

2 000 р.

1 шт.

ДВЕРИ

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700 р.

за 1 дверь

ОКНА

util okna 150x150 - Вывоз мусора от Мусор ру

700 р.

за 1 окно

ПОЛ

dscn0718 150x150 - Вывоз мусора от Мусор ру

200 р.

за 1 комнату

ОБОИ

snyatie oboev 150x150 - Вывоз мусора от Мусор ру

5 000 р. 

за 1 комнату

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА КВАРТИР

1-комнатные

odnushka 300x300 - Вывоз мусора от Мусор ру

9 000 р.

2-х комнатные

dvushka 300x300 - Вывоз мусора от Мусор ру

11 000 р.

3-х комнатные

treshka 300x300 - Вывоз мусора от Мусор ру

13 000 р.

более 3-х комнат

chetverka - Вывоз мусора от Мусор ру

16 000 р.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ

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ОПЛАТА КАРТОЙ

kard 300x240 - Вывоз мусора от Мусор ру

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наш телефон +7 (495) 223-09-08

работаем с 9-00 до 21-00

mdpi - Вывоз мусора от Мусор ру  скачать мобильное приложение

 

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Аркадий, Малахитовая ул.

После небольшого ремонта осталось очень много мелкого мусора. Решил не мучатся и не тратить свое время, позвонил и договорился о его вывозе в компании занимающейся этими проблемами. Ребята меня порадовали, не только собрали в мешки абсолютно весь мелкий мусор после ремонта, но и разобрали и унесли ненужную старую мебель.

25.07.2019

Мария

Приехали очень быстро после оформления заказа. Очень вежливые грузчики, увезли диван быстро и аккуратно. Стоимость, которую мне озвучили при оформлении заказа и фактическая сошлись, так что мы довольны.

15.04.2019

Александр, ул.Ангарская 20, sawka911@gmail.com

Заказывал вывоз строймусора. Быстро приехали и вывезли. Я остался доволен работой. Цена приятная, сотрудники адекватные. Советую обращаться в эту компанию.

20.01.2019

Наталья ул.Орджоникидзе, 8

Спасибо, что делаете этот мир чище и красивей! Вы достойны наивысших похвал! С вами было легко работать, и, конечно же, получился потрясающий результат! Спасибо! Рекомендую всем, (а особенно тем, кто затеял ремонт).

21.10.2018

Костя Москва, пр. Буденного, 47А

Эта компания помогла мне быстро навести порядок на съемной квартире. Они сами собрали весь мусор, мне не пришлось и руки вымазывать. Работают быстро. И цену хорошую сделали. Рекомендую!

18.07.2018

Виктория, Москва, Ул. Красноказарменная, 2

Мне нужно было вывезти много хлама из квартиры в связи с её продажей и переездом. В этой компании мне помогли не только вынести и увезти, но и собрать его в квартире. Хочу поблагодарить грузчиков за аккуратность и отзывчивость, и оставить свою наивысшую оценку компании.

23.04.2018

Иван, Москва, ул.Боровая, 8

У меня нет ни замечаний, ни хвалебных од. Обычная транспортная компания, обычные грузчики. Приехали, забрали, увезли. Собственно, за что и получили оплату. Цена у них невысокая, поэтому и заказываю у них.

28.01.2018

Кирилл, ул. Зоологическая, 11С1

Я заказывал грузчиков для выноса и вывоза старых шкафов в компании Мусор ру. Остался весьма доволен их услугами. Приезжают и работают действительно быстро и аккуратно. Приятная цена, хорошие люди. Советую!

20.12.2017

Елена, ул. Расковой, 22А

Обращалась в эту компанию для вывоза антисанитарной квартиры после бабушки. Работа, как понимаете, не из приятных. Но работники компании без особого труда и без излишних комментариев очистили и продезинфицировали все комнаты и подготовили квартиру к ремонту. Спасибо. Всем советую!

27.10.2017

Сергей, Бутово

Заказывал в компании контейнер 8 куб с погрузкой для вывоза мусора после ремонта гаража. Контейнер привезли и поставили в удобном всем месте, быстро загрузили и увезли. Мне очень понравилась оперативность работы бригады. Они не создавали препятствий для проезда машин и прохода людей, сработали очень быстро, за один раз увели весь мусор. Спасибо. Рекомендую.

22.07.2017

Владимир, Кожуховская

Я заказывал в компании услугу вывоза и утилизации старых тренажеров. Их в нашем зале было немало, и нужно было срочно все вывезти, так как должны были приехать новые. Тренажеры много весят, поэтому нужна была техника с соответствующей грузоподъемностью и аккуратные грузчики, чтобы не поцарапать пол и не повредить ремонт помещения. Эта компания ответственно подошла к моему заказу. Выполнили на высшем уровне. Рекомендую.

13.04.2017

Зинаида Ивановна ул. Декабристов 10 к 1

Я заказывала вывоз мусора в этой компании по телефону. Очень понравился их менеджер – ответил на все вопросы, без спеха всё объяснил, посчитал стоимость работ, пообещал скидку для пенсионеров. Грузчики не такие обходительные, но свою работу выполнили хорошо. Не понравилось только что они диван разрезали, чтоб е сносить по лестнице, а спустить на лифте. Это шумно, пыльно, и занимает время. Хоть они и убрали после себя, но остался какой-то неприятный осадок. В остальном претензий нет. И цена у них хорошая.

26.01.2017

Юлия Игоревна, Павелецкая

Мне нужно было выбросить диван с креслами. Обратилась для этого в службу Мусор ру. Они мне сразу посчитали стоимость работы и оформили заявку. Грузчики приехали вовремя, еще и позвонили предварительно. Они очень быстро разобрали мебель, и даже смогли её спустить на лифте. Они буквально за полчаса всё вынесли и увезли на свалку. Я очень довольна их работой, поэтому хочу оставить свой положительный отзыв, для того, что бы он помог другим людям в выборе компании.

14.10.2016

Егор

Обращался в эту компанию для вывоза старых окон. Грузчики приехали через день, как и договаривались. По времени – немного позже заявленного. Они аккуратно вынесли и увезли окна, ничего не разбили и не намусорили. По работе – претензий нет. Еще бы цену немного снизить, и всё вообще было бы отлично.

15.08.2016

Иван Егорович, Новокосино

Компания «Мусор-ру» - находка для людей моего возраста. Обращался к ним уже неоднократно, они помогли и мне всю старую мебель поменять, и сыну после ремонта весь мусор вывезли, и соседям нашим пианино вручную с 4-го этажа спускали. Работники у них отзывчивые и порядочные, а цены низкие, еще и скидки предлагают. Поэтому советую всем обращаться именно к ним.

15.05.2016

Ксения

В целом работой грузчиков довольна, и цена нормальная. Но мне не понравилось, что они не позвонили за какое-то время перед приездом, не предупредили, что уже в пути, как обычно это делают другие компании.

19.02.2016

Карина, Москва

Я меняла в квартире окна, но работники компании, устанавливающей новые стеклопакеты, не захотели забирать старые. Компания «Мусор-сервис» помогла быстро и недорого избавиться от них. Они приняли заявку по телефону, приехали быстро, точно в оговоренное время, аккуратно всё вынести и увезли. Рекомендую!

29.11.2015

ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТ

transport22 1 - Вывоз мусора от Мусор ру

СКИДКИ И АКЦИИ

kopilka dengi - Вывоз мусора от Мусор ру

ГРУЗЧИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ

gruzch11 1 - Вывоз мусора от Мусор ру

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