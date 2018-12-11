Я заказывала вывоз мусора в этой компании по телефону. Очень понравился их менеджер – ответил на все вопросы, без спеха всё объяснил, посчитал стоимость работ, пообещал скидку для пенсионеров. Грузчики не такие обходительные, но свою работу выполнили хорошо. Не понравилось только что они диван разрезали, чтоб е сносить по лестнице, а спустить на лифте. Это шумно, пыльно, и занимает время. Хоть они и убрали после себя, но остался какой-то неприятный осадок. В остальном претензий нет. И цена у них хорошая.